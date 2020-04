Pistocchi: «Ripresa senza VAR? Speriamo senza Nicchi»

Maurizio Pistocchi critica l’affermazione di Nicchi: il presidente dell’AIA vorrebbe riprendere la Serie A senza il VAR

Maurizio Pistocchi non va per il sottile e commenta le parole di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA sulla possibile ripresa senza VAR. Ecco le sue parole in esclusiva a Calcionews24.

PISTOCCHI – «È un problema ridicolo, speriamo in una ripresa senza Nicchi. Io ho fatto la moviola di tutti i casi arbitrali per la bellezza di dieci stagioni, da solo, e vedevo tutte le partite e controllavo tutti gli episodi. Non mi sembra che mi sia sfuggito niente di particolare. Questo vuol dire che una persona, anche sola ma brava, può fare questo lavoro. Si deve ottimizzare lo strumento e lo spazio. Io lavoravo in uno sgabuzzino di 3×3, con un altro operatore, ad esempio».