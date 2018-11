Pizarro lascia il calcio: «Il mio miglior periodo con la Roma di Spalletti»

L’ex centrocampista di Roma, Fiorentina ed Inter annuncia il suo ritiro: «Il mio miglior periodo con Spalletti»

David Pizarro ha annunciato che domenica disputerà l’ultima partita in Cile con l’Universidad dando così l’addio al calcio giocato. Una scelta difficile per l’ex centrocampista di Roma, Fiorentina ed Inter che nell’intervista ai microfoni di La Tercera ha ammesso: «Sono io che lascio il calcio e non il calcio che lascia me».

Il giocatore cileno ha continuato la sua intervista dicendo che il miglior periodo della sua carriera è stato quello in cui indossava la maglia della Roma, giocando la Champions League e confrontandosi con squadre forti come l’Inter di Mourinho. Ed ora quale sarà il suo futuro? «Riposerò e viaggerò, voglio vedere le evoluzioni che sta vivendo il calcio. Spero di imparare tanto per tornare poi in Cile». In conclusione elogio per il suo ex tecnico Luciano Spalletti, definito come «il tecnico al quale sono più legato».