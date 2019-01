Pjaca, l’agente non ha dubbi: «Genoa? No, resta alla Fiorentina»

Marko Pjaca non si muove da Firenze. L’agente ha escluso una possibile cessione del giocatore di proprietà della Juventus

Marko Pjaca non lascerà la Fiorentina. L’esterno d’attacco di proprietà della Juventus, in prestito ai viola, non ha intenzione di cambiare aria a gennaio. Ne è sicuro Naletilic, agente del giocatore croato: «Si trova veramente bene alla Fiorentina, gli piace la città, ha legato con l’ambiente, i compagni, l’allenatore e tutto lo spogliatoio – ha detto a ilbianconero.com – Ha grande fiducia da parte di Corvino e di tutta la società, lui ha intenzione di ripagarli nel migliore dei modi». Nonostante l’arrivo di Muriel dunque, il giocatore rimane a Firenze: «Nego assolutamente ogni coinvolgimento di Pjaca lontano da Firenze, lui rimarrà così come aveva già detto tempo fa Corvino. Non c’è nulla di vero né per quanto riguarda un ritorno alla Juventus e né tanto meno in un prestito al Besiktas o in un’altra squadra. E’ un giocatore della Fiorentina e rimarrà tale».

Naletilic ha parlato anche dei problemi accusati dal calciatore nel corso di questi 6 mesi a Firenze:«Negli ultimi mesi ha avuto problemi con la schiena, questo problema fisico gli ha impedito di essere nella giusta forma. Spesso si è sottoposto ad alcune iniezioni prima di entrare in campo, chiaramente non era al 100% ed è stato frenato da questa situazione. Sono convinto che è soltanto questione di tempo prima che esploda definitivamente, ha troppa qualità per non riuscirci. Dovrà superare il suo blocco psicologico che deriva dai suoi precedenti infortuni, ma è un ragazzo forte e sono convinto che ci riuscirà».