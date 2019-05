Evento Randstad all’Allianz Stadium: parla Pjanic. Il centrocampista bosniaco intervistato in occasione del workshop sui trend del futuro

In occasione dell’evento organizzato da Randstad giovedì 23 maggio all’Allianz Stadium, prenderà la parola Miralem Pjanic intervistato da Andrea Bignami, autore e conduttore di SkyTg24 Economia.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati i trend del futuro in ambito HR e le strategie per attrarre e trattenere i talenti in un mercato sempre più competitivo. Questi e altri i temi al centro di “Emergenza talento”, il workshop organizzato da Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane.