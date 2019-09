Pjanic: «Sarri vuole che tocchi 150 palloni? Lo accontenterò»

Miralem Pjanic ha parlato anche ai microfoni di Sky dopo la conferenza stampa alla vigilia di Juve-Bayern Leverkusen

Ai microfoni di Sky Miralem Pjanic ha approfondito alcuni temi trattati in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bayern Leverkusen. Ecco le parole del centrocampista bosniaco.

AVVERSARIO – «Si è un avversario sicuramente molto complicato. Stanno facendo bene in campionato, visto che sono secondi ad un punto dal primo posto. È una squadra molto offensiva che propone gioco e dovremo fare attenzione, a casa cercheremo i nostri tre punti».

STATO DI FORMA – «Io credo che spesso siamo riusciti a giocare bene. Poi è vero che forse contro il Verona e a Firenze dove c’era un po’ più di difficoltà a far girare la palla e dopo la sosta non è mai semplice si poteva fare meglio. Ma penso che la squadra sta crescendo partita dopo partita, più passano i giorni e le settimane e riusciamo a capire meglio cosa vuole il Mister. Ci serviva tempo ma penso che siamo sulla strada giusta. La squadra sta bene, è in fiducia e abbiamo fatto vedere delle belle cose, ma sono convinto che in futuro ci sara ancora molto da divertirsi»

PALLONI TOCCATI – «Sono sempre stato un giocatore che ha sempre voluto la palla tra i piedi. Far giocare gli altri mi piace e mi piace molto, mi piace come siamo messi in campo, come sto e come riusciamo a giocare e quindi mi trovo bene e provo ad avvicinarmi a quella cifra. Ma come ho detto l’importante è che continuo a rendere bene e ad essere decisivo per la mia squadra e sarò altrettanto contento. Poi speriamo di far felice anche il Mister con 150 palloni e con qualche gol se posso. Anche se non è il mio compito, abbiamo altri giocatori che possono e sanno fare sicuramente meglio di me, ma essere utile è la cosa più importante oltre a far giocare bene la squadra»