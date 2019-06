Platini arrestato per corruzione dopo l’inchiesta sul Mondiale in Qatar

Secondo la stampa francese Platini sarebbe stato arrestato per corruzione nell’ambito delle inchieste sul Mondiale in Qatar

Dalla Francia arriva una notizia shock: Michel Platini in custodia cautelare. L’ex presidente Uefa sarebbe finito in manette a Nanterre nell’ambito dell’inchiesta per corruzione sull’assegnazione dei Mondiali in Qatar nel 2022.

Il sito francese Mediapart aggiunge dettagli importanti. Come si legge: «Platini è stato preso in custodia martedì, 18 giugno, come parte delle indagini sulla corruzione per l’attribuzione del Coppa del Mondo in Qatar nel 2022». Interrogato a piede libero anche l’ex segretario dell’Eliseo durante la presidenza di Nicolas Sarkozy, Claude Gueant.

Nel maggio 2018 Platini era stato scagionato dalle accuse dalla magistratura svizzera.

Anche le agenzie di stampa hanno confermato l’arresto di Michel Platini. Platini era stato sospeso per otto anni «da tutte le attività legate al calcio», insieme all’ex presidente Fifa Joseph Blatter, per «violazione del codice etico». Ora il francese si trova a Nanterre presso l’Ufficio anti corruzione della polizia giudiziaria francese in attesa di essere ascoltato.