Platini incorona Rabiot: «Gran colpo, è una mezzala di qualità»

Michel Platini ha commentato l’ultimo colpo di mercato in casa Juve: Adrien Rabiot. Le parole dell’ex presidente della UEFA sul suo connazionale

RABIOT – «Rabiot è molto più di un buon giocatore. Non è Messi ma ha qualità, gioca a tutto campo. Un 8 vecchi tempi, una mezzala, non un regista. Uno di rendimento che si annoia a stare davanti alla difesa e va sempre in profondità a cercare il gol. Peccato per il Psg».

DE LIGT – «Posso essere sincero? Lo conosco poco. Però ormai 70, 100, 200 sono cifre senza senso. Compri uno per miliardi e quattro anni dopo lo perdi»

CHAMPIONS – «L’anno scorso mi sembrava quello giusto. Però le coppe sono un azzardo, sbagli dieci minuti ed è finita. Per il campionato invece sono sicurissimo».