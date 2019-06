Torino-Fiorentina, quarti di finale dei Playoff Primavera 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

(Dal nostro inviato a Sassuolo) – Torino e Fiorentina si affronteranno a Sassuolo per i quarti di finale dei Playoff del campionato Primavera 1.

Il match, gara secca, decreterà chi andrà a giocarsi le semifinali con l’Atalanta. In attacco del Toro torna Millico dall’inizio. Tutto pronto dunque per il calcio d’inizio fissato per le 18.30.

Torino-Fiorentina 0-0: tabellino

Marcatori: 16′ pt, 28′ st Millico (T); 21′ pt, 38′ pt Vlahovic (F)

Torino (4-3-3): Gemello; Singo, Ferigra, Sportelli (23′ st Potop), Michelotti; Kone, Isacco (20′ De Angelis), Onisa; Belkheir (20′ Petrungaro), Rauti, Millico. A disposizione: Trombini, Gilli, Ambrogio, De Angelis, Marcos Lopez, Portanova, Ghazoini, Cuoco, Tordini, Buonavoglia. Allenatore: Coppitelli

Fiorentina (4-3-3): Ghidotti; Ferrarini, Gillekens, Antzoulas, Simonti; Meli, Lakti, Beloko (1′ st Hanuljak); Montiel, Vlahovic, Koffi. A disposizione: Brancolini, Chiorra, Ponsi, Dutu, Gorgos, Nannelli, Kukovec, Longo, N. Pierozzi, E. Pierozzi, Maganjic. Allenatore: Bigica

Arbitro: Marco D’Ascanio

Note: Ammoniti: Beloko, Laakti (F)

Torino-Fiorebtina 0-0: diretta live

28′ – PAREGGIO DEL TORINO! Bellissima combinazione tra Kane Ben e Millico, il numero 11, entrato in area, ha freddato il portiere avversario con un gran destro.

1′ – INIZIO SECONDO TEMPO.

45’+1 – FINE PRIMO TEMPO.

38′ – VANTAGGIO FIORENTINA! I viola hanno attaccato con maggiore convinzione e hanno trovato il gol del vantaggio in maniera fortunosa: conclusione dal fuori di Koffi che non sembrava irresistibile ma una deviazione del solito Vlahovic l’ha resa imparabile per Gemello.

21′ – PARI DELLA FIORENTINA! Risposta viola che non si è fatta attendere: cross di Simonti dalla sinistra dopo un brutto liscio di Singo, Vlahovic controlla e batte Gemello. Gara viva.

16′ – GOL DEL TORINO! Gran tiro a giro di Millico dai 20 metri, palla che si infila nell’angolo sinistro, imparabile per Ghidotti.

1′ – Partita iniziata.

In attesa del calcio d’inizio

Torino-Fiorentina: formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Gemello; Singo, Ferigra, Sportelli, Michelotti; Kone, Isacco, Onisa; Belkheir, Rauti, Millico. A disposizione: Trombini, Gilli, Ambrogio, Petrungaro, De Angelis, Marcos Lopez, Portanova, Ghazoini, Cuoco, Potop, Tordini, Buonavoglia. Allenatore: Coppitelli

Fiorentina (4-3-3): Ghidotti; Ferrarini, Gillekens, Antzoulas, Simonti; Meli, Lakti, Beloko; Montiel, Vlahovic, Koffi. A disposizione: Brancolini, Chiorra, Ponsi, Dutu, Gorgos, Nannelli, Kukovec, Longo, Hanuljak, N. Pierozzi, E. Pierozzi, Maganjic. Allenatore: Bigica

Torino-Fiorentina: probabili formazioni e pre partita

TORINO (4-3-3): Gemello; Singo, Ferigra, Sportelli, Michelotti; Isacco, Onisa, Kone; Belkheir, Rauti, Millico.

FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti, Ferrarini, Antzoulas, Gillekens, Simonti; Lakti, Beloko, Meli; Montiel, Vlahovic, Maganjic.