Playoff Mondiali, Lewandowski: «Non si può far finta di niente»

L’attaccante del Bayern Monaco e della Polonia sta con la scelta della federazione di non voler disputare la partita dei playoff Mondiali contro la Russia

L’attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale Polacca, Robert Lewandowski ha ritwittato e commentato le parole del presidente delle Federazione Kulesza, riguardo ai Playoff Mondiali contro la Russia.

Słuszna decyzja! Nie wyobrażam sobie grania meczu z reprezentacją Rosji w sytuacji gdy trwa agresja zbrojna na Ukrainie. Rosyjscy piłkarze i kibice nie są za to odpowiedzialni, ale nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022

«La decisione giusta! Non posso immaginare di giocare una partita contro la Russia in una situazione in cui le aggressioni armate all’Ucraina vanno avanti. I calciatori ed i tifosi russi non sono responsabili di tutto questo, ma non possiamo far finta che non stia succedendo niente»