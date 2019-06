Playoff Primavera: Atalanta in finale, in attesa di Inter-Roma. Gli orobici passano in semifinale ai supplementari contro il Torino

Partita ricca di emozioni quella andata in scena al Tardini di Parma tra Atalanta e Torino, valida per la semifinale playoff del campionato di Primavera 1. Alla fine sono gli orobici a spuntarla per 4-3 ai supplementari dopo il 2-2 dei primo 90′. Vantaggio atalantino al 13′ con Cambiaghi, il pareggio granata arriva col subentrato Belkheir nella ripresa prima del nuovo vantaggio di Kulusevski.

All’ultimo secondo dell’ultimo minuto di recupero è il granata Singo a mandare la contesa ai supplementari. Nella seconda frazione supplementare è la doppietta di Colley a decidere la sfida, inutile la punizione di Millico che fissa la contesa sul definitivo 4-3. Domani la seconda semifinale tra Inter e Roma.