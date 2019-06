Playout Primavera: com’è andata la sfida d’andata tra Genoa ed Empoli

Playout Primavera: com’è andata la gara d’andata tra Genoa ed Empoli per scongiurare la retrocessione insieme a Milan e Udinese

In attesa dei playoff scudetto, il campionato Primavera 1 deve ancora celebrare un ultimo verdetto. Quello relativo alla terza formazione retrocessa, insieme a Milan ed Udinese. Nella giornata di ieri, infatti, è andata in scena la gara d’andata del playout tra Genoa ed Empoli.

In terra ligure, il Grifone si è portato in vantaggio con Karic in apertura di partita. Una partita che, però, gli ospiti hanno rimesso in piedi con il pareggio di Zelenkovs poco prima dell’intervallo. Per un 1-1 finale che – in vista della sfida di ritorno – tiene aperto il verdetto ad ogni soluzione.