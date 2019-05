Arriva la decisione: Salernitana e Foggia si sfideranno per i playout di Serie B. Ecco come arrivano le due squadre alla sfida

I playout di Serie B si giocheranno: è arrivata la comunicazione del Collegio di Garanzia. Si affronteranno Salernitana e Foggia, quart’ultima e quint’ultima per decidere drammaticamente chi dovrà retrocede in Serie C. Le due squadre hanno continuato ad allenarsi ad oltranza: in attesa della decisione ufficiale arrivata in giornata. E ora, dovranno trovare la concentrazione necessaria ad affrontare una partita decisiva.

Un sogno, per il Foggia che potrà sperare di ribaltare la posizione in classifica. Un incubo per la Salernitana che aveva ormai festeggiato la permanenza in Serie B. Un solo punto le divideva in campionato: con la squadra di Salerno che aveva perso le ultime 5 e il Foggia che, invece, era riuscito a vincerne due delle ultime tre. Una delle vittorie arrivò proprio contro la Salernitana, per 3-1. Ora, non ci resta che attendere il verdetto sul campo.