Playout Serie B: giocatori in sciopero? Lo scenario surreale verso lo spareggio retrocessione tra Venezia e Salernitana

Non solo le beghe giudiziarie, i playout di Serie B sono ora messi a rischio dagli stessi giocatori di Venezia e Salernitana, le due squadre che dovranno – o dovrebbero – darsi battaglia per giocarsi la permanenza del campionato cadetto.

I giocatori, scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbero manifestazione all’Associazione Italiana Calciatori il loro disagio per la situazione: gli allenamenti continuano da giorni in un clima di totale smobilitazione, senza dimenticare i rinnovi ancore da contrattare e i “rompete le righe” già proclamati. Proprio in giornata, attraverso una conferenza stampa, è attesa la presa posizione del Venezia.