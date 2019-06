Playout Serie B: il Venezia perde ai rigori e retrocede. Salernitana salva

Beffa ai calci di rigore: 4-3 per la Salernitana, granata salvi dopo i playout di Serie B. Il Venezia retrocede in C

Dopo la lotteria dei calci di rigore arriva il verdetto dei Playout di Serie B: Salernitana salva, Venezia retrocesso. I lagunari conquistano i supplementari dopo l’1-0 nei tempi regolamentari targato Modolo.

Dal dischetto decisivi gli errori Bentivoglio (parato) e Coppolaro (sbagliato), che condannano il Venezia, ora retrocesso in Serie C. I granata festeggiano la permanenza in Serie B.