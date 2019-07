Plizzari Milan, non solo Livorno: il portiere nel mirino di un club spagnolo

Plizzari Milan, non solo il Livorno sul portiere rossonero. Spunta anche l’interesse di un club spagnolo: i dettagli

Alessandro Plizzari ha convinto la dirigenza del Milan. I rossoneri vogliono puntare sul portierino classe 2000. Ma prima di tutto, sarà necessario farsi le ossa in prestito. E dopo essere stato stella dell’Italia Under 20, non sarà un problema trovare una nuova casa a Plizzari.

L’estremo difensore piace al Livorno. Ma secondo quanto riportato da Sky Sport, Plizzari sarebbe finito anche nel mirino del Las Palmas. Il Milan, che non vuole perdere il controllo del cartellino del portiere, se ne priverà solamente in prestito.