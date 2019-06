Plusvalenze Inter, Pinamonti e i suoi fratelli: ecco quanto hanno fruttato al bilancio al 30 giugno del club nerazzurro

Quaranta milioni in quattro mosse. Senza toccare i big, senza toccare la prima squadra in realtà. Come lo scorso anno, infatti, l’Inter ha realizzato entro il 30 giugno le necessarie plusvalenze grazie alla cessione dei giovani. Ultimo della lista Pinamonti, da oggi ufficialmente un giocatore del Genoa per 18 milioni di euro.

Sommando a questa operazione il passaggio di Vanheusden allo Standard Liegi per 12 milioni, insomma, quota 30 è già repentinamente raggiunta. E superata in virtù della valutazione di 5 milioni attribuita tanto a Marco Sala nell’affare Sensi quanto ad Andrea Adorante nel passaggio in nerazzurro di Brazao. Per un totale di 40 milioni che potrebbe ancora essere ritoccato, innanzitutto con l’operazione Rizzo al Genoa per 2,5 milioni…