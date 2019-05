Pochettino non si sbilancia: «Non prenderò decisioni dopo la finale, il calcio ti porta dove meriti»

Il coach del Tottenham, Mauricio Pochettino, non si sbilancia sul proprio futuro in vista della prossima stagione che potrebbe essere lontana da Londra

Maurizio Pochettino non si sbilancia. Anzi. Il tecnico argentino è nel mirino della Juve ma a lui non sembra importare. Di seguito le dichiarazioni.

«Non prenderò decisioni dopo la finale, è importante sapere qual è il piano futuro. Se l’anno prossimo vogliamo tornare in finale di Champions League e lottare con City e Liverpool per la Premier abbiamo bisogno di rinforzi. L’obiettivo del City era vincere la Champions, il nostro quello di completare lo stadio. Real Madrid? Non ho altri obiettivi se non allenare il Tottenham. Non mi spingo a sognare troppo in là. Il calcio ti porta dove meriti».