Al termine dell’impresa compiuta dal Tottenham alla Johan Cruyff Arena, Maurizio Pochettino ha sorpreso i giornalisti presenti in sala stampa

Lasciare all’apice. Il sogno di qualsiasi giocatore o allenatore. Come fece Zinedine Zidane dopo aver conquistato la terza Champions consecutiva. L’esempio dell’allenatore francese potrebbe essere presto seguito da Maurizio Pochettino che dopo l’impresa della Johan Cruyff Arena ha dato in conferenza stampa un indizio importantissimo sul suo futuro.

Dopo aver annunciato più volte nel corso della stagione che in caso di vittoria della Champions League avrebbe chiuso il suo ciclo sulla panchina del Tottenham, a Pochettino in conferenza è stata posta la stessa domanda: «Confermi che in caso di vittoria lascerai il Tottenham?». La risposta ha lasciato spiazzati i presenti: «Sì, me ne andrò e potrei lasciare anche se la perdo».

Non è una novità che l’allenatore argentino abbia tanti estimatori sparsi in tutta Europa e che sarebbero felicissimi di accoglierlo nelle proprie fila. Tra questi anche la Juve alla ricerca di un dopo Allegri e che ha messo l’attuale allenatore degli Spurs nella lista dei possibili sostituti.