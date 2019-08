Pogba, il fratello apre alla cessione: «Magari già adesso, non si sa mai…»

Pogba, il fratello Mathias apre all’addio al Manchester United: «Magari già adesso, nel calcio non si sa mai…»

Pogba e il suo addio al Manchester United, una telenovela durata tutta l’estate. E, forse, non ancora terminata. A riaprire il capitolo sono infatti le parole di Mathias, fratello di Paul. «Prima o poi io, Paul e Florentin giocheremo tutti nello stesso paese. Forse sarà in questa stagione, ma non dipende da noi. Nel calcio però non si sa mai», ha spiegato ad As il calciatore che attualmente milita in… Spagna. Appunto.

Quindi, ha proseguito. «Lo sa tutto il mondo che mio fratello piace sia al Real che a Zidane. Ma chi deve mettersi attorno a un tavolo sono i club. Una cosa è che Zidane parli sempre bene di Paul, un’altra è che cerchi di acquistarlo».