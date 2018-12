La Juventus tenta il doppio colpo a gennaio. I bianconeri sono sulle tracce di Pogba e Isco: le ultimissime

Doppio grande colpo per la Juventus? I bianconeri, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, possono mettere a segno nuovi colpi a sensazione e potrebbero rinforzare la mediana con due grandi nomi. La Vecchia Signora pensa al futuro e ha iniziato a preparare i colpi per le prossime finestre di trattative. I bianconeri continueranno a rinforzarsi portando a Torino nuovi grandi campioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe addirittura chiudere un doppio colpo clamoroso già durante la prossima sessione del mercato: i bianconeri vogliono Isco e Pogba!

Entrambi in rotta con i rispettivi allenatori, potrebbero cambiare aria già durante la sessione invernale del mercato. Da tempo Mino Raiola è al lavoro anche con la dirigenza bianconera per definire un incredibile ritorno a Torino e non è da escludere una clamorosa trattativa, nelle prossime settimane, tra la Juventus e il Manchester United. Isco è stato ‘fatto fuori’ dal nuovo allenatore Solari, non le ha mandate a dire ed è finito in tribuna all’Olimpico contro la Roma. Dalla Spagna confermano che, se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, il Real Madrid sarebbe pronto a lasciarlo partire già a gennaio. Isco è un pallino di Allegri, la Juve potrebbe provarci già a gennaio.