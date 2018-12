La Juventus potrebbe sfruttare il tesoretto della Champions League per piazzare un colpo a gennaio. Pogba e Isco nel mirino

La Juventus vuole piazzare un colpo importante già nel prossimo mercato di gennaio e potrebbe farlo grazie agli introiti della ChampionsLeague. I bianconeri non hanno bisogno di grossi ritocchi ma potrebbero intervenire per allargare la rosa a centrocampo, il reparto che ha avuto più problemi, causa infortuni e problemi di altra natura (vedi l’operazione per la rimozione del nodulo tiroideo di Emre Can). La Juve sogna il grande ritorno di PaulPogba ma valuta con attenzione anche il profilo di Isco.

Due top player per rinforzare la mediana. Entrambi andrebbero di corsa alla Juventus: entrambi non hanno un buon rapporto con i rispettivi tecnici ed entrambi possono andare via a gennaio. Pogba vale tra i 60 e i 70 milioni di euro, per strappare Isco al Real (su di lui c’è anche il Bayern Monaco) invece potrebbero volerci 90 milioni. La Juve potrebbe investire gli 80 milioni derivanti dalla Champions League per rinforzare la formazione di Max Allegri, già nel prossimo mercato di gennaio. Non sarà facile vincere le resistenze di Manchester United e Real Madrid ma la Juve potrebbe fare un serio tentativo.