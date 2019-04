La Juventus continua a sognare il grande colpo Paul Pogba. Sul centrocampista però c’è il pressing del Real Madrid: affare difficile

La Juve dovrebbe piazzare un altro colpo a centrocampo. I bianconeri, che hanno già chiuso l’affare Ramsey acquistando il calciatore gallese a costo zero, sognano il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese, con ogni probabilità, lascerà il Manchester United e sta già preparando il terreno al suo addio con alcuni dichiarazioni che hanno strizzato l’occhio al Real Madrid e che non sono piaciute dalle parti di Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer sta insistendo con la sua dirigenza per blindare il francese accontentandolo su ogni aspetto ma senza la qualificazione in Champions League sarà molto difficile trattenerlo in Inghilterra.

La Juventus ci ha provato la scorsa estate e tornerà a provarci a giugno. Ne ha parlato in tempi recenti e non con l’agente Mino Raiola: Paratici fa sul serio perché la Juve vuole un colpo importante in mediana. Lavori in corso ma servono più di 100 milioni e un ingaggio altissimo, superiore ai 15 milioni di euro, quest’ultimo vero grande ostacolo alla trattativa. Anche il Real Madrid si è già mosso, su consiglio di Zidane. José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez, preme per conto del Real Madrid. Il tecnico francese vuole il suo connazionale e il Pogback per la Juventus è sempre più difficile. Il Real si è già messo in moto in maniera molto seria e in questo momento appare in netto vantaggio sulla concorrenza.