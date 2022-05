Pogba Juve, il francese ha deciso: Torino sarebbe la sua destinazione preferita

Calciomercato Juve: Pogba avrebbe deciso, Torino sarebbe la sua destinazione preferita per la prossima stagione

Come riferisce Tuttosport è Paul Pogba il primo obiettivo della Juve per rinforzare il centrocampo. Il francese è il preferito perché conosce alla perfezione l’ambiente e il suo allenatore, con cui ha vissuto due delle migliori stagioni della sua carriera.

I bianconeri sanno perfettamente di non poter competere con il PSG a livello economico, ma a favorire il ritorno del centrocampista potrebbe essere la sua volontà di essere di nuovo importante al centro di un progetto tecnico. A Parigi ciò non sarebbe possibile, mentre a Torino si e forse per questo la seconda sarebbe anche la sua destinazione preferita. Quello che è sicuro, però, è che per un Pogba-bis servirà un grande sforzo del giocatore, il cui ingaggio attuale è ritenuto troppo pesante (13 milioni più bonus).

