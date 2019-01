Il fratello di Pogba gela la Juve: «Se lascia lo United va al Real o al Barça»

Paul Pogba alla Juve? Secondo Florentin, fratello di Paul, il futuro del francese sarà nella Liga spagnola

Florentin Pogba gela la Juventus. Il fratello di Paul ha parlato ai microfoni di As raccontando alcuni segreti del campione del mondo francese. Paul rimane un grande obiettivo di mercato della Juventus per la prossima stagione ma le grandi prestazioni del centrocampista dopo l’addio di Mourinho non danno una mano al club bianconero. La Juve potrebbe avviare molto presto i contatti con Mino Raiola e con lo United ma non sarà facile convincere gli inglesi a lasciar andare il proprio gioiello, specie dopo le recenti prove del Polpo.

Il francese però piace a tutte le big d’Europa e l’ostacolo maggiore potrebbe provenire proprio dalla Liga spagnola. Il centrocampista, che in passato fu offerto da Mino Raiola al Manchester City dell’odiato Pep Guardiola, piace anche alle due big della Liga. Florentin ha parlato del possibile futuro del fratello e ha chiuso le porte a un ritorno in bianconero per Paul: «A noi piace il tiki-taka. Io guardo tante partite spagnole, vado spesso al Camp Nou. Quando mio fratello lascerà il Manchester United potrà andare solo in tre squadre per migliorare: City, Real Madrid o Barcellona. Al Manchester City non andrà quindi dico che verrà in Spagna, il suo futuro sarà o nel Real Madrid o nel Barcellona».