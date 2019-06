Pogba Juve, i bianconeri sognano il ritorno: indizio social del Polpo – FOTO

Paul Pogba alla Juve: altro segnale dal francese dopo le frasi sulla possibilità di un addio al Manchester United.

Nella notte, il campione transalpino ha pubblicato una Instagram story da Tokyo (il giocatore è in vacanza nel Sol Levante): Pogba ritrae un tifoso che gli mostra, oltre alla maglia dello United, la sua vecchia casacca della Juventus, con il numero 10.

Ecco la foto:

Paul Pogba posted this on his Instagram story. pic.twitter.com/kM9SbFwP4r

— BamSports1 (@Sports1Bam) June 18, 2019