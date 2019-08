Pogba, addio al Manchester United: il francese pronto all’addio

Paul Pogba è pronto a dire addio al Manchester United. Il francese ha deciso: non vuole più giocare per i Red Devils

Dopo la generosa vittoria contro il Chelsea, Paul Pogba è stato chiaro: non è ancora detto che rimanga in Premier. La volontà del francese è chiarissima: vuole lasciare il Manchester United, come confermano anche i giornali inglesi.

Come riporta il Daily Mirror, il centrocampista non ha sciolto le riserve sul futuro: Juve e Real Madrid restano alla finestra, aspettando il momento giusto per fare un’offerta che possa convincere i Red Devils.