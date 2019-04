Paul Pogba nel mirino della Juventus ma è vicino al Real Madrid. Dalla Spagna sono sicuri: difficile il ritorno in bianconero

Il Real Madrid si avvicina a Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, classe 1993, può lasciare il suo attuale club. La sua permanenza infatti appare complicata, specie nel caso in cui i Red Devils non dovessero qualificarsi alla prossima Champions League (ci sono 4 squadre in lotta per gli ultimi due posti). Il Polpo sta flirtando da tempo con il Real di Zidane e potrebbe vestire la maglia Blanca.

Secondo El Chiringuito, media spagnolo che ha preannunciato l’arrivo di Ronaldo alla Juventus e il ritorno di Zizou sulla panchina del Real, Paul Pogba è vicinissimo al Real Madrid. Gareth Bale andrà al Manchester United e Paul farà il percorso inverso, andando a vestire la maglia del Real Madrid. Sembra sfumare dunque il ritorno del centrocampista francese classe ’93 alla Juventus.