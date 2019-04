Pogba-Real Madrid, si tratta: Raiola in azione

Paul Pogba è pronto a lasciare il Manchester United. Il giocatore vuole il Real Madrid: Raiola in azione

Paul Pogba può lasciare il Manchester United per trasferirsi al Real Madrid. Il centrocampista francese, obiettivo di calciomercato anche della Juventus, potrebbe andare via a fine stagione. E’ stato Zinedine Zidane a uscire allo scoperto, ad ammettere che il francese è un calciatore gradito dalle parti del Bernabeu: «Mi piace. Sa attaccare e difendere con grande qualità è diverso dagli altri».

Le parole di Zizou hanno scatenato le voci di mercato e hanno scatenato anche Mino Raiola che sta trattando con il Real ed è pronto a partire alla volta di Manchester per incontrare il club inglese. Il contratto del Polpo, arrivato nel 2016 per 105 milioni di euro più bonus, scadrà nel 2021. Lo United chiede almeno la stessa cifra per cedere Paul. Il Real Madrid è pronto a fare investimenti importanti in estate. L’affare potrebbe essere agevolato dall’eventuale mancata qualificazione dello United alla prossima Champions League. Raiola nei prossimi giorni sarà a Manchester: la trattativa sta per entrare nel vivo. La Juve osserva ma sembra fuori dai giochi.