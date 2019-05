Pogba scherza con Dybala e Agnelli: «Qui sto come in famiglia»

Paul Pogba era presente alla festa di addio di Andrea Barzagli a Torino: occasione per riabbracciare i vecchi compagni

Paul Pogba ha fatto sognare i tifosi della Juve con la sua presenza a Torino alla festa di addio di Barzagli. Come riporta Tuttosport, il classico leit motiv che accompagna le comparsate italiane di Pogba è: «Qui sto come in famiglia».

Il francese, che alla festa alle Officine Grandi Riparazioni di Torino ha fatto comunella con Paulo Dybala, ha fatto anche diverse battutine al presidente Andrea Agnelli e altri dirigenti presenti. Il Polpo non ha dimenticato la Juve. Si apriranno scenari di mercato imprevedibili?