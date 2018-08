Dalla Spagna confermano che Pogba avrebbe spinto per tornare alla Juventus in estate ma lo United avrebbe detto no

Durante questa sessione di mercato estiva si è molto parlato del possibile addio di Paul Pogba al Manchester United. Il procuratore del francese, Mino Raiola, avrebbe lavorato duramente per accontentare il suo assistito, deciso a lasciare la Premier League anche a causa degli screzi con l’allenatore José Mourinho. Il centrocampista sarebbe stato un obiettivo del Barcellona prima dell’arrivo di Arturo Vidal ma si era anche parlato di un possibile ritorno alla Juventus. Stando alle voci che arrivano dalla Spagna, Pogba nuovamente con la maglia bianconera sarebbe stata ben più di ipotesi giornalistica.

Il quotidiano Marca afferma che Pogba ha insistito con Raiola per chiudere il suo trasferimento alla Juventus. Lo United però avrebbe posto il veto all’operazione, che si sarebbe comunque conclusa solo con la previa partenza di Miralem Pjanic. Il bosniaco ha rinnovato da poco il proprio contratto con i bianconeri e quindi difficilmente il club di corso Galileo Ferraris farà un nuovo tentativo per il francese a gennaio. Nel frattempo, dall’Argentina arriva una vera e propria bomba di mercato: Dybala si prepara a trasferirsi al Real Madrid entro al fine del mercato per 180 milioni di euro. Al momento comunque non ci sono conferme che ci sia stata effettivamente una trattativa tra la Juventus e i Blancos.