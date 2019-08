Pogba tiene la porta aperta: «Futuro? Ci sono stati dei discorsi, vedremo…»

Al termine della bella vittoria del Manchester United contro l’Arsenal, Paul Pogba ha parlato del suo futuro in conferenza

Protagonista della bella vittoria del Manchester United contro l’Arsenal è stato sicuramente Paul Pogba, autore di un bellissimo assist per Rashford.

Il centrocampista francese, ancora nel mirino della Juventus e del Real Madrid ha parlato poi in mixed zone del suo futuro e ai microfoni di RMC Sport: «Il mio futuro? A me piace giocare a calcio e ogni volta che scendo in campo do tutto e mi diverto. Certo, sappiamo che ci sono stati dei discorsi e vedremo cosa potrà succedere in futuro. Per ora sono al Manchester United, mi piace giocare con questi compagni e darò sempre tutto in campo».