Mou esonerato, Pogba se la ride sui social dopo 5 minuti – FOTO

La foto postata sui propri social da Paul Pogba pochissimi minuti dopo l’addio di Mourinho al Manchester United: uno sberleffo dopo gli attriti degli ultimi mesi o solo casualità…

Erano passati appena cinque minuti dall’esonero di José Mourinho dal Manchester United, quando Paul Pogba è tornato a farsi vivo sui social. Una presenza non propriamente casuale quella del centrocampista dello United, almeno secondo i malpensati, da mesi ormai in rotta con il tecnico portoghese e, secondo i gossip, di fatto uno dei più accesi nemici dell’ex tecnico interista all’interno dello spogliatoio dei Red Devils. Sarà anche per tale motivo che la foto postata su Twitter (e non solo) dal francese a pochissima distanza (questione davvero di cinque minuti) dall’annuncio ufficiale dello United riguardante l’addio di Mou ha sollevato un bel po’ di sospetti e reazioni sui social, come comprensibile.

La foto realizzata da Pogba proprio in questi giorni con il suo sponsor tecnico, Adidas (presente allo shootinh, tra l’altro, c’era anche lo juventino Paulo Dybala), lo mostra con una espressione vagamente ironica, a tratti perplessa. Curiosa anche la didascalia, «Caption this!», che potremmo tradurre come «Sottotitola questa foto!» (un modo ironico per dire che non c’è molto da aggiungere a quanto già detto), con tanto di hashtag ovviamente dedicato al Manchester United. Casualità o non casualità? Probabilmente non lo sapremo mai davvero…