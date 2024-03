Barcellona Napoli, Politano: «Vogliamo passare il turno»

Le parole in conferenza stampa di Politano prima della sfida tra il suo Napoli e il Barcellona. Ecco le dichiarazioni

In conferenza stampa, Politano ha voluto parlare così della sfida tra Barcellona e Napoli di Champions League.

«La voglia è tanta, l’obiettivo è passare il turno. È importante per noi, per i nostri tifosi e per la società. Non c’è bisogno di motivare nessuno, sappiamo che dobbiamo dare il 110%. Il Napoli dovrà giocare da Napoli, non difendere basso ma in avanti, cercare di tenere il baricentro alto perché hanno attaccanti forti»