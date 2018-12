Politano carica l’Inter: «Avremmo firmato per giocarcela all’ultima giornata. Sul cambio…»

Matteo Politano, attaccante dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara di Champions contro il Psv

Matteo Politano, uno degli uomini del momento in casa Inter, ha parlato alla vigilia di Inter-Psv di Champions, intervenendo in conferenza stampa insieme a Danilo D’Ambrosio. Queste le sue parole: «Quando vai ad affrontare squadre come la Juve, crei tre palle gol e non riesci nemmeno a farne uno, loro prima o poi il gol te lo fanno perché sono fortissimi e stanno dimostrando di essere un gradino superiore rispetto a tutti. Secondo me stiamo facendo bene. Sono mancati i punti ma a livello di prestazioni stiamo facendo bene. Domani dobbiamo assolutamente vincere e ce la mettere tutta. E’ normale prendere le cose fatte bene contro la Juve, soprattutto nel primo tempo dove meritavamo di andare in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosa e dobbiamo ripartire da lì».

Ancora Politano: «Siamo l’Inter e domani ce la metteremo tutta anche se sappiamo che non dipenderà soltanto da noi. Questa è una gara importantissima e faremo di tutto per passare il turno ma avremmo firmato per arrivare all’ultima giornata per giocarcela quando sono usciti i gironi. Come sto? Sto bene. Stiamo giocando tante partite e non sono abituato ed è normale accusare un po’ di stanchezza e quindi il mister ha deciso di cambiarmi, è stato giusto così».