Politano sul riscatto: «Voglio restare. Mi ispiro a Robben»

Matteo Politano, attaccante dell’Inter, ha parlato del suo arrivo in nerazzurro. Ecco le parole dell’esterno nerazzurro

Intervista ai microfoni di Dazn per Matteo Politano. L’Inter scenderà in campo mercoledì a Genova per sfidare il Genoa di Prandelli ma il calciatore ha parlato più in generale della sua avventura in nerazzurro, partendo dal derby: «Questo era il primo derby importante che giocavo e per me è stata una sensazione ancora più bella. E’ bello prendere parte al derby di Milano perché lo stadio è sempre pieno e perché in campo ci sono sempre grandi calciatori. Ho avuto alti e bassi, non ero abituato a giocare così tanto e ogni tanto ho avuto un calo fisico, però sono abbastanza contento. Da qui alla fine mancano 10 partite e darò il massimo. Io ci tengo ad essere riscattato, per me sarebbe stupendo restare qui».

Politano ha parlato anche dei suoi movimenti e delle sue caratteristiche: «Io il primo dell’Inter per dribbling riusciti? Cerco sempre di puntare l’uomo e di venire dentro al campo. Un tifoso ha detto che fino al tiro sembro Robben? Il problema è dopo (ride, ndr). Robben è uno di quelli che mi è sempre piaciuto, lo vedevo come modello da seguire. A volte mi fermo un attimo, invece dovrei attaccare la porta. Con chi ho legato di più? Con Nainggolan, con i portieri perché mi fermo sempre a calciare e con Ranocchia ma sto bene con tutti. Spalletti? Ho un bellissimo rapporto con lui. Mi dà tanti consiglio, mi manca più cattiveria. Ruolo? L’esterno. L’anno scorso a Sassuolo con Iachini ho giocato da prima punta vicino a Berardi e mi sono trovato bene, è un ruolo che rifarei».