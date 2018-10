Polonia-Italia streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la sfida della 3a giornata di Uefa Nations League

Polonia-Italia è la sfida valida per la terza giornata di Nations League. Calcio d’inizio domenica 14 ottobre 2018 alle ore 20,45 al Silesian Stadium di Chorzow; le due squadre, inserite nel Gruppo 3 della Lega A della competizione, sono appiate a 1 punto dietro il Portogallo (6) e chiamate a far risultato per alimentare le residue speranze di vittoria nel girone ed evitare la retrocessione in Lega B. Polonia e Italia tornano ad affrontarsi dopo l’esordio in Nations League del 7 settembre, quando a Bologna pareggiarono 1-1 (reti di Zielinski e . Adesso, poco più di un mese dopo, la selezione di Jerzy Brzęczek e quella di Roberto Mancini si sfidano nuovamente in una gara da dentro-fuori.

Polonia-Italia sarà trasmessa in diretta tv esclusiva in chiaro su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming gratis su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma RaiPlay. Non è tutto: si ricorda infatti che la gara di Chorzow sarà seguibile in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e sul nostro sito con diretta testuale e ampio pre e post partita.

Polonia-Italia

Competizione: UEFA Nations League

Quando: Domenica 14 ottobre 2018

Fischio d’inizio: 20,45

Arbitro: Damir Skomina (Slovenia)

Dove vederla in streaming e diretta tv: Rai Play – Rai 1

Stadio: Silesian Stadium (Chorzow)

Polonia-Italia, le probabili formazioni

POLONIA – Il ct biancorosso Brzęczek è pronto a riproporre la formazione vista nell’ultima gara contro il Portogallo cambiando solo il portiere, con Szczesny titolare al posto di Fabianski. Polacchi così probabilmente in campo con Szczesny in porta, Bereszynsky, Glik, Bednarek e Jedrzejczyk in linea di difesa. A centrocampo sono pronti Zielinski, Krychowiak, Klich e Kurzawa; in attacco, la coppia dovrebbe essere ancora quella formata da Lewandowski e Piatek.

ITALIA – Mancini potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’ultima gara amichevole contro l’Ucraina terminata 1-1 a Genova. In porta, conferma di Gianluigi Donnarumma, davanti al quale dovrebbero agire Florenzi, Bonucci, Chiellini e Criscito in linea difensiva; a centrocampo Jorginho e Verratti verso la conferma, con Lorenzo Pellegrini e Barella per una maglia dal 1′. In attacco, si va verso la riproposizione del tridente formato da Chiesa, Bernardeschi e Insigne.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Jedrzejczyk; Zielinski, Krychowiak, Klich, Kurzawa; Lewandowski, Piatek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito; Verratti, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Bernardeschi, Insigne.