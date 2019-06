Pordenone, la Serie B si avvicina ma manca l’iscrizione: tutti i dettagli. Sul mercato si lavora con l’Inter

Il Pordenone centra la promozione in Serie B: la prima volta nella sua storia. È bastato un solo tentativo a mister Tesser per ritornare in cadetteria, categoria che frequenta dal 2003. Ovviamente, l’allenatore che ha firmato il capolavoro verrà confermato anche per la prossima stagione.

Tuttavia manca ancora l’iscrizione al campionato e quando mancano solo 7 giorni alla scadenza si cercano ancora i fondi (2,5 milioni), come riporta Il Messaggero. Sul mercato si cercano giovani prestiti da mettere al servizio di Tesser e si guarda molto in casa Inter: Di Gregorio, Zappa e Schirò i nomi caldi. Proprio i nerazzurri che eliminarono i neroverdi dalla Coppa Italia ai rigori nel 2017/2018 in un incontro storico per la società.