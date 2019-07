Pordenone, ufficiale: dall’Inter ecco il portiere Di Gregorio

Esperienza in Serie B per il portiere Michele Di Gregorio. Il classe ’97 lascia l’Inter per firmare con il Pordenone

Michele Di Gregorio, portiere dell’Inter, ha firmato un accordo con il Pordenone: «Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del portiere Michele Di Gregorio. Il calciatore, classe ’97, arriva dall’Inter con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione e contropzione)».

Le prime parole del nuovo portiere neroverde: «Non vedo l’ora di cominciare questa nuova esperienza. La prima serie B per il Pordenone e anche per me. Si tratta di un importante step della mia crescita, l’obiettivo è fare il meglio possibile dopo le esperienze nelle giovanili dell’Inter e poi in C».