Portiere Napoli: Ospina preoccupa, Meret out. Idea Mirante da svincolato

La questione portiere Napoli, verso la Juventus, preoccupa Spalletti: possibile tentativo per Mirante, svincolato. Le ultime

La situazione portiere al Napoli è abbastanza articolata: Meret, sfortunato per la rottura di due vertebre, è costretto ad uno stop significativo mentre Ospina ha accusato un piccolo problemino con la Colombia e le sue condizioni restano da valutare.

La Gazzetta dello Sport, dunque, fa il nome di Antonio Mirante come possibile sorpresa da svincolato per placare l’emergenza portiere: l’ex Juve e Roma porterebbe esperienza e immediata disponibilità già per giocare contro i bianconeri.