Portieri Serie A 2019-2020: ecco tutti gli estremi difensori delle squadre del massimo campionato italiano e le loro quotazioni al Fantacalcio

Il calciomercato estivo 2019 ha ridisegnato il quadro dei portieri di Serie A per la stagione 2019/2020. Portieri Serie A 2019/2020: i campioni d’Italia della Juventus hanno ripreso Gianluigi Buffon, ma l’ex capitano della Nazionale azzurra farà il dodicesimo del polacco Szczesny, con Pinsoglio terzo portiere e Perin destinato a lasciare la Vecchia Signora. Roster confermato fra i pali per il Napoli di Carlo Ancelotti, con Meret titolare e alle sue spalle due valide alternative come Ospina e Karnezis.

L’Atalanta ha ceduto Berisha e si è ripresa Sportiello, ma sarà ancora Gollini il titolare fra i pali, con Francesco Rossi nel ruolo di terzo. Tutto confermato nell’Inter anche con Conte in panchina: Handanovic è il titolare inamovibile, nonché l’estremo difensore più caro in base alle nuove quotazioni per chi gioca al Fantacalcio, e alle sue spalle c’è Padelli, con Berni terzo e Di Gennaro a completare il quadro degli estremi difensori dei milanesi.

Il Milan anche sotto Marco Giampaolo ha confermato Gigio Donnarumma e Pepe Reina, ma nella rosa ci sono anche il fratello del primo Antonio e il giovane emergente Plizzari. In casa Roma si è deciso di puntare sullo spagnolo Pau Lopez, con Olsen in partenza dalla capitale e Mirante e Fuzato alle sue spalle. Nella Lazio il titolare è Strakosha, nel Torino Sirigu, mentre il Cagliari ha tenuto Cragno nonostante le tante richieste.

La Sampdoria punterà anche in questa stagione su Audero come primo portiere, la SPAL invece ha scelto di investire sull’ex atalantino Berisha. Cambia anche il neopromosso Brescia, che ha acquistato il finlandese Joronen, così come la Fiorentina di Montella e del patron Commisso, che darà fiducia a Dragowski dopo la bella annata con l’Empoli. Confermati il solido argentino Musso nell’Udinese, Sepe nel Parma, il polacco Skorupski nel Bologna e l’italiano Silvestri nel Verona. Nuova chance in A infine per l’ex Milan Gabriel con il Lecce, con il neoacquisto brasiliano che ha scalzato Vigorito nelle gerarchie dei salentini.

Portieri Serie A 2019/2020 squadra per squadra con le relative quotazioni al Fantacalcio:

ATALANTA – Pierluigi Gollini (15 FM) , Marco Sportiello (1 FM), Francesco Rossi (1 FM)

, Marco Sportiello (1 FM), Francesco Rossi (1 FM) BOLOGNA – Lukasz Skorupski (12 FM) , Angelo Esmanuel Da Costa (1 FM), Mouhamadou Sarr (1 FM)

, Angelo Esmanuel Da Costa (1 FM), Mouhamadou Sarr (1 FM) BRESCIA – Jesse Joronen (10 FM) ,Enrico Alfonso (1 FM), Lorenzo Andrenacci (1 FM)

,Enrico Alfonso (1 FM), Lorenzo Andrenacci (1 FM) CAGLIARI – Alessio Cragno (14 FM) ,Rafael de Andrade (1 FM), Simone Aresti (1 FM)

,Rafael de Andrade (1 FM), Simone Aresti (1 FM) FIORENTINA – Bartlomiej Dragowski (13 FM) , Pietro Terracciano (1 FM)

, Pietro Terracciano (1 FM) GENOA – Ionut Radu (11 FM) , Jandrei Chitolina (1 FM), Federico Marchetti (1 FM), Rok Vodisek (1 FM)

, Jandrei Chitolina (1 FM), Federico Marchetti (1 FM), Rok Vodisek (1 FM) INTER – Samir Handanovic (20 FM) , Daniele Padelli (1 FM), Tommaso Berni (1 FM), Raffaele Di Gennaro (-)

, Daniele Padelli (1 FM), Tommaso Berni (1 FM), Raffaele Di Gennaro (-) JUVENTUS – Wojciech Szczesny (19 FM) , Gianluigi Buffon (2 FM), Mattia Perin (1 FM), Carlo Pinsoglio (1 FM)

, Gianluigi Buffon (2 FM), Mattia Perin (1 FM), Carlo Pinsoglio (1 FM) LAZIO – Thomas Strakosha (15 FM) , Silvio Proto (1 FM), Guido Guerrieri (1 FM), Marius Adamonis (1 FM)

, Silvio Proto (1 FM), Guido Guerrieri (1 FM), Marius Adamonis (1 FM) LECCE – Gabriel Vasconcelos Ferreira (9 FM), Mauro Vigorito (1 FM), Marco Bleve (1 FM), Joakim Milli (-)

Mauro Vigorito (1 FM), Marco Bleve (1 FM), Joakim Milli (-) MILAN – Gianluigi Donnarumma (18 FM) , José Manuel Reina (1 FM), Antonio Donnarumma (1 FM), Alessandro Plizzari (1 FM), Andreas Kristoffer Jungdal (-)

, José Manuel Reina (1 FM), Antonio Donnarumma (1 FM), Alessandro Plizzari (1 FM), Andreas Kristoffer Jungdal (-) NAPOLI – Alex Meret (17 FM) , David Ospina (2 FM), Orestis Karnezis (1 FM)

, David Ospina (2 FM), Orestis Karnezis (1 FM) PARMA – Luigi Sepe (10 FM) , Simone Colombi (1 FM), Edoardo Corvi (1 FM), Fabrizio Bagheria (-)

, Simone Colombi (1 FM), Edoardo Corvi (1 FM), Fabrizio Bagheria (-) ROMA – Pau López Sabata (16 FM) , Robin Olsen (1 FM), Antonio Mirante (1 FM), Daniel Fuzato (1 FM)

, Robin Olsen (1 FM), Antonio Mirante (1 FM), Daniel Fuzato (1 FM) SAMPDORIA – Emil Audero (12 FM) , Rafael Cabral Barbosa (1 FM)

, Rafael Cabral Barbosa (1 FM) SASSUOLO – Andrea Consigli (11 FM), Gianluca Pegolo (1 FM), Alessandro Russo (1 FM), Giacomo Satalino (1 FM)

Gianluca Pegolo (1 FM), Alessandro Russo (1 FM), Giacomo Satalino (1 FM) SPAL – Etrit Berisha (10 FM), Alfred Gomis (2 FM), Demba Thiam (1 FM), Giacomo Poluzzi (-)

Alfred Gomis (2 FM), Demba Thiam (1 FM), Giacomo Poluzzi (-) TORINO – Salvatore Sirigu (17 FM) , Antonio Rosati (1 FM), Andrea Zaccagno (1 FM)

, Antonio Rosati (1 FM), Andrea Zaccagno (1 FM) UDINESE – Juan Musso (11 FM) , Nicolas David Andrade (1 FM), Manuel Gasparini (1 FM), Samuele Perisan (1 FM)

, Nicolas David Andrade (1 FM), Manuel Gasparini (1 FM), Samuele Perisan (1 FM) VERONA – Marco Silvestri (8 FM), Boris Radunovic (2 FM), Alessandro Berardi (1 FM)

*in grassetto i titolari di ogni squadra. Le quotazioni sono espresse in Fantamilioni e sono quelle ufficiali della Gazzetta dello Sport