Porto, Pepe: «Juve, non sarà facile. Ronaldo il migliore al mondo»

Difensore del Porto e della Nazionale portoghese, Pepe ha parlato della partita contro la Juventus in Champions League e delle loro ambizioni

L’ex Real Madrid, ora difensore al Porto, Pepe ha parlato nel corso di un’intervista sul sito della Uefa riguardo al match contro la Juventus in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni sugli obiettivi dei portoghesi.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

JUVENTUS – «Il lavoro non sarà facile, ma cerchiamo di fare del nostro meglio, essere fedeli a ciò che il nostro allenatore ci chiede e competere in entrambe le partite per passare questo turno».

CHAMPIONS – «Spero nella vittoria. Ora sappiamo che sarà molto difficile. La Juventus ha grandi giocatori. Per me hanno il migliore del mondo, Cristiano, quindi non sarà facile».

CONTRO RONALDO – «Sarà speciale, non ho mai giocato contro di lui. Mi sono allenato tante volte con lui. Sarà una partita speciale, ma penso che la più speciale sarà la partita tra FC Porto e Juventus. Penso che il Porto non abbia ancora vinto contro la Juventus. Spero che questa possa essere la prima volta».