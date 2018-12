Il tifo organizzato dello Sporting Lisbona omaggia la Serie A in occasione dei 50 anni del Movimento Ultras italiano con una magnifica coreografia amarcord – VIDEO

Nella sfida tra Sporting Lisbona e Nacional, per gli appassionati della Serie A i protagonisti sono stati i tifosi dei padroni di casa. La “Torcida Verde”, ovvero il gruppo di suppporter del celebre club lusitano, ha omaggiato i maggiori gruppi ultras del Bel Paese. Il tifo organizzato nostrano è apprezzatissimo in Portogallo per la passione. In occasione dei 50 anni del Movimento Ultras, è stato esposto uno striscione con i loghi dei gruppi organizzati (dalla Fossa dei Leoni rossonera al gruppo Fedayn del Napoli, fino a squadre meno titolate come Atalanta, Torino, Brescia, Parma, Livorno ecc.). Sotto gli striscioni che titolano:«Diversi nei colori, uniti nei valori. Ultras da sempre, aggregazione fonte di ispirazione» e «Unione, liberi, tradizione e rispetto». Ecco il video della splendida coreografia dei tifosi dello Sporting Lisbona: