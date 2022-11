Portogallo, Ronaldo: «Sorpreso dovessi dimostrare qualcosa a 37 anni. Mondiale? Anche se lo vincesse il dibattito continurebbe»

Cristiano Ronaldo, attaccante e capitano del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio ai Mondiali in Qatar

Cristiano Ronaldo, attaccante e capitano del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio ai Mondiali in Qatar. Le sue dichiarazioni:

«Non dovete chiedere di me ai miei compagni, fate domande solo sul Mondiale. Con Bruno Fernandes e Cancelo stavo scherzando non c’è nulla di quello che avete scritto. A volte scrivete verità e altre bugie. Anche dovessi vincere il Mondiale questo dibattito continuerebbe, ma è così perché non posso piacere a tutti. Credo alla vittoria finale ma dobbiamo pensare partita dopo partita e ora c’è il Ghana. Sarei sorpreso di dover dimostrare qualcosa ancora a 37 anni con tutto quello che ho vinto in carriera sarei comunque orgoglioso anche non dovessi vincere il Mondiale».