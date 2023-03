Portogallo, Ronaldo: «Se la nazionale mi considera una risorsa, farò sempre del mio meglio»

Cristiano Ronaldo, attaccante del Portogallo e dell’Al-Nassr, ha parlato in conferenza stampa in vista delle sfide dei rossoverdi

PAROLE – «Il mio ruolo in Nazionale, negli ultimi 10-15 anni, è sempre stato lo stesso. Se mi vogliono, ci sarò sempre. La mia motivazione è intatta, anno dopo anno, è come se fosse la prima volta. Amo giocare con la Nazionale. Sono passati vent’anni ed essere qui non è facile, sono molto felice. Se la nazionale mi considera una risorsa, farò sempre del mio meglio per portare il Portogallo ai massimi livelli, insieme ai miei compagni. Questa è casa mia e mi sento molto a mio agio».