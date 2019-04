Da possibili stelle al dimenticatoio: i 5 talenti che non sono mai sbocciati

Da possibili crack al dimenticatoio: cinque talenti che non sono mai sbocciati del tutto, partendo dal flop Pato

Ci sono talenti che sbocciano e finiscono nello stesso istante, giocatori che sembravano poter prendere tra le loro mani i destini delle squadre in cui giocavano. Ma non è andata esattamente così. Cinque i casi più eclatanti, che hanno avuto a che fare più o meno, con la nostra Serie A.

Alexandre Pato, arrivò al Milan nel 2008 presentandosi in grande stile: gol e assist contro il Napoli. Le speranze erano tante per il Papero, che però a causa dei numerosi infortuni, non è mai riuscito a sbocciare. Nel 2012 il Milan tentò di nuovo la via del Brasile, mettendo gli occhi su Ganso, che all’epoca veniva superato solo da Neymar nelle classifiche di gradimento in Brasile. Breve apparizione al Siviglia, per poi ritornare in patria, nella Fluminense.

Yohann Gourcuff, Le petite Zizou, arrivò al Milan nel 2006 con un soprannome importante, ma deluse le aspettative. Oggi è svincolato, avendo rescisso col Dijon. Federico Macheda, dieci anni fa, era sulla bocca di tutti dopo un gol col Manchester United: l’attaccante italiano, passato anche dalla Sampdoria, ha giocato per un anno e mezzo con il Novara in Serie B, per poi trasferirsi al Panathīnaïkos. Ultima menzione per Montoya, terzino spagnolo transitato dal Barcellona e dall’Inter, oggi gioca nel Brighton.