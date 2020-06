Pradè: «Cercherò di costruire una Fiorentina competitiva»

Daniele Pradè ha svelato le ambizioni della Fiorentina: le parole del direttore sportivo del club viola

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, si è congratulato con il presidente Rocco Commisso per il suo primo anno ai vertici della società viola.

«Il nostro primo anno insieme. Spero ce ne siano tanti altri, lei merita tante soddisfazioni e io cercherò di fare di tutto insieme al mio staff e i miei collaboratori per far sì che la Fiorentina diventi una società forte come vuole lei, una società competitiva, una società che dentro al campo la renderà orgogliosa», ha concluso Pradè.