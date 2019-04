Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, ha parlato del suo mancato trasferimento alla Juventus. Le sue parole

Tutto vero: Dennis Praet è stato vicino alla Juventus! A raccontare il retroscena sul suo mancato approdo in bianconero è lo stesso centrocampista della Sampdoria ai microfoni di Sport/Voetbalmagazine. Il giocatore si è raccontato e ha detto la sua su quel mancato accordo: «Tutte le parti dovevano essere soddisfatte e non era questo il caso, ora tutta questa faccenda appartiene al passato, non ho rimpianti nel non essere approdato alla Juventus».

Praet ha parlato anche del suo periodo alla Sampdoria: «Al primo anno avevo bisogno di tempo per abituarmi al gioco di mister Giampaolo – ha esordito Praet. Dopo aver lavorato per tre anni con lui, posso dire di aver memorizzato tutto. Praticamente gioco con il pilota automatico, e nel frattempo noto nel guardare i nuovi arrivati che la tattica richiede tanto pensiero. Questa è per me la stagione della conferma. Mi sento un giocatore fondamentale e penso di poter essere di aiuto alla squadra».

