Praet Leicester, tutto fatto: scambio di documenti con la Sampdoria

Dennis Praet sarà un nuovo giocatore del Leicester. È in corso lo scambio di documenti tra il club inglese e la Sampdoria

È tutto fatto per l’approdo di Dennis Praet al Leicester. Il belga, nell’ultimo giorno del mercato della Premier, sarà un nuovo giocatore del club inglese. Come riporta Sky Sport, è infatti in corso lo scambio di documenti tra la Sampdoria e la squadra inglese.

L’affare si chiuderà con il pagamento di 21 milioni di euro alla squadra blucerchiata. Il giocatore volerà in Inghilterra nelle prossime ore.