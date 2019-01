Nome nuovo nel mercato del Milan. Il club giallorosso ha puntato il mirino su Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria

Il Milan cerca un colpo a centrocampo. Il club rossonero ha provato invano a bussare alle porte del Sassuolo per Sensi e Duncan ma i neroverdi hanno rinviato ogni discorso al termine della stagione (come da consuetudine gli emiliani non vogliono cedere i giovani migliori a gennaio). Leonardo e Maldini hanno già chiuso due acquisti importanti come Paquetà e Piatek, ma ora sono al lavoro per regalare al tecnico Gattuso un nuovo esterno d’attacco e un nuovo centrocampista centrale. Il Milan ha fatto un tentativo per Diawara del Napoli ma ci sta provando anche per Dennis Praet.

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, l’ultima idea rossonera per il centrocampo è Dennis Praet della Sampdoria. Il centrocampista belga ha rinnovato da poco con il club doriano e non dovrebbe andare via a gennaio. Il giocatore è uno dei punti fissi della squadra di Giampaolo e difficilmente la Samp aprirà le porte per una partenza a gennaio ma il club di via Aldo Rossi potrebbe fare un tentativo, sempre partendo dalla formula del prestito con diritto di riscatto. La caccia rossonera al centrocampista continua.