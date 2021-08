Praet Torino: visite mediche per il centrocampista – VIDEO

Dennis Praet è un nuovo rinforzo per il Torino di Ivan Juric: visite mediche per il centrocampista ex Sampdoria – VIDEO

Dennis Praet è un nuovo rinforzo per il Torino di Ivan Juric. Il centrocampista belga, ex Sampdoria, è già nel capoluogo torinese e sta sostenendo le visite per conto del club di Urbano Cairo.

Rinforzo di qualità dunque per Juric che nel post Fiorentina aveva tuonato in merito ad una situazione disastrosa. Possibili altri innesti per i granata in queste ultime ore.